Unfallverursacherin flüchtet – und fährt Polizei entgegen

Ein Kleintransporter streift ein geparktes Auto in Vöhringen. Als die Frau weiterfährt, begegnet sie der verständigten Polizeistreife.

In Vöhringen ist die Fahrerin eines Kleintransporters vom Unfallort geflüchtet. Laut Polizeibericht fuhr sie am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr in der Münchner Straße ein geparktes Auto an und gab sich nicht zu erkennen. Die Geschädigte verständigte daraufhin die Polizei und schilderte den Schaden.

Auf dem Weg zum Unfallort kam der Streife ein passender Kleintransporter entgegen. Bei der Kontrolle stellten sie einen entsprechenden Unfallschaden fest. Die 37-Jährige gab zu, zum Tatzeitpunkt in der Straße gefahren zu sein. Den Zusammenstoß hatte sie jedoch nicht gemerkt. (AZ)