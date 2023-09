Unter Drogeneinfluss: Radfahrerin zeigt Ausfallerscheinungen

Die Polizei hält in Vöhringen eine Radfahrerin an, die extrem unsicher unterwegs ist. Bei der Kontrolle kann sich die 30-Jährige kaum auf den Beinen halten.

Eine Frau ist in Vöhringen unter Drogeneinfluss Fahrrad gefahren, die 30-Jährige hatte auch Drogen bei sich. Am Donnerstagnachmittag fiel einer Streife der Illertisser Polizei die Radfahrerin in der Illerzeller Straße auf. Dem Polizeibericht zufolge war sie extrem unsicher unterwegs und sie hatte sichtbar Ausfallerscheinungen. Die Beamten hielten die 30-Jährige für eine Kontrolle an. Sie konnte sich demnach kaum auf den Beinen halten, nicht geradeaus laufen und kaum verständlich reden. Sie stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Beamten durchsuchten sie und fanden Amphetamin. Sie stellten die Drogen sicher, ordneten eine Blutentnahme an und leiteten ein Strafverfahren gegen die 30-Jährige ein.

Der Begleiter der Frau hatte ebenfalls Drogen bei sich

Auch der Begleiter der Frau geriet ins Visier der Beamten. Er war laut Polizeibericht zu Fuß unterwegs. Der 27-Jährige roch laut Polizei stark nach Cannabis. Die Beamten durchsuchten auch ihn und fanden bei ihm Betäubungsmittel. Diese stellten sie ebenfalls sicher. Auch den 27-Jährigen erwartet deshalb ein Strafverfahren. (AZ)