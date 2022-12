Vöhringen

vor 32 Min.

Wie unterhaltsames Theater einst Weihnachtsfeiern bei Wieland bereicherte

Plus Noch heute schwärmen viele ältere Bürger von dem Vöhringer Jahresereignis schlechthin: aufwendig inszenierte Märchenspiele im Presswerk der Firma Wieland.

Von Ursula Katharina Balken Artikel anhören Shape

Beim Aufräumen hält Ludwig Daikeler eine kleine Laubsäge in seinen Händen. Sie war einst das Weihnachtsgeschenk der Wieland-Werke in Vöhringen. Denn wie in jedem Jahr wurden die Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Gaben bedacht, "alle passend zum Alter der Kinder", erzählt der ehemalige Vorsitzende des Betriebsrates. Bei allen Veränderungen, die es im Laufe der Jahre gab, hält Wieland bis heute an diesem Brauch fest. Aber fast noch spannender als die Erwartung auf die Gaben war das Märchenspiel im Presswerk. "Das war etwas ganz Besonderes", erinnert sich Daikeler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen