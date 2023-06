Unterwassermäharbeiten: Baden in Vöhringer Seen zeitweise verboten

Wer in den Vöhringer Badeseen schwimmen möchte, muss sich zwei Wochen lang auf Einschränkungen einstellen. Vor den Ferien wird unter Wasser Ordnung gemacht.

Trotz voraussichtlich weiterhin gutem Badewetter müssen sich Besucherinnen und Besucher der Vöhringer Seen auf Einschränkungen einstellen. Denn von Mittwoch, 28. Juni, an finden zunächst im Badesee Grüne Lunge und im Anschluss daran im Vöhringer See (Kellerbausee) die jährlichen Unterwassermäharbeiten statt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Von 8. Juli an ist wieder uneingeschränktes Baden in Vöhringen möglich

Während der Arbeiten ist demnach das Baden verboten oder nur sehr eingeschränkt möglich. "Die entsprechende Beschilderung muss aus Sicherheitsgründen unbedingt beachtet werden", heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. In zwei Wochen, von Samstag, 8. Juli, an, werde dann in allen Vöhringer Badeseen wieder uneingeschränktes Baden möglich sein.

Wie auf Nachfrage bei der Stadtverwaltung zu erfahren ist, sind die Mäharbeiten mitten in der Badesaison üblich. Diese würden bewusst immer vor den Sommerferien ausgeführt, da die Pflanzen unter Wasser im Frühjahr gewachsen seien. (AZ, jsn)