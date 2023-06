Vöhringen

Unwetter vor dem Sportpark-Fest: Sturm zerlegt Stände des SC Vöhringen

In kurzer Zeit haben Sturmböen die Vorbereitungen für das Sportpark-Sommerfest des SC Vöhringen vermasselt. Aber die Stadt hilft aus und verleiht aus ihrem Bestand zwei Hütten.

Plus Eine Gewitterfront ist am Dienstagabend über Vöhringen hinweg gezogen. Die Stadt kam weitgehend glimpflich davon, doch Sturmböen trafen den Sportpark empfindlich.

Es dauerte nur etwas 15 Minuten, dann war der Spuk vorbei. Heftige Sturmböen haben am Dienstagabend das Gelände des Vöhringer Sportparks gestreift und haben Spuren beachtlicher Verwüstung hinterlassen. Buden, die bereits für das am kommenden Wochenende stattfindende Sportpark-Sommerfest aufgebaut worden waren, wurden regelrecht zerlegt, aber auch Zelte, Planen zum Abdecken und Bänke wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden kann im Augenblick noch nicht genau abgeschätzt werden. "Aber es trifft uns hart", sagt Alois Heinrich von der Handballabteilung, der als einer der ersten vor Ort war.

Dunkle Wolken über Vöhringen ließen am frühen Dienstagabend schon erahnen, dass sich bald ein heftiges Gewitter entladen könnte. Es dauerte dann auch nicht lange, bis sich wahre Sturzfluten ergossen, allerdings streifenweise. Nach Mitteilung der Polizei musste die Feuerwehr auf der Straße, die nach Illerrieden führt, einen Ast beseitigen, der auf der Kanalbrücke auf der Fahrbahn lag.

