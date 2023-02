Vandalismus in Vöhringen: Betroffene melden weitere Fälle

Die Polizei ermittelt wegen mehreren Sachbeschädigungen an Häusern und Autos in Vöhringen. Die Beamten prüfen, ob die Vorfälle in Zusammenhang stehen.

Nach einer Sachbeschädigung in der Hochvogelstraße in Vöhringen prüft die Polizei, ob weitere Fälle von Vandalismus mit der Tat zusammenhängen könnten. Wie berichtet hatten am Samstag, 4. Februar, ein oder mehrere unbekannte Personen gegen 20.50 Uhr in der Hochvogelstraße einen Böller in einem Briefkasten gezündet und eine Fensterscheibe eingeworfen. Aufgrund des Presseberichts meldeten sich drei weitere Geschädigte bei der Polizei.

Unbekannte schlugen unter anderem Autoscheiben in Vöhringen ein

So wurde laut Polizeibericht in der Richard-Wagner-Straße an einem blauen SUV der Marke Chrysler die Heckscheibe eingeschlagen. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Auch im Stuibenweg schlug eine unbekannte Person ein Loch in die Windschutzscheibe eines geparkten Autos. Der blaue Mini stand in einem Carport, der Schaden wird auf 750 Euro geschätzt. Ebenfalls im Stuibenweg hat jemand an einem Einfamilienhaus ein Glaselement zur Belichtung eines Flurs beschädigt. Auch in dem Fall schlug der unbekannte Täter ein Loch in die Doppelverglasung. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro.

Die möglichen Zeiträume, in denen die Taten begangen wurden, variieren nach Angaben der Geschädigten. Die Polizei Illertissen sucht deshalb nach Zeuginnen und Zeugen. Sie fragt: Wer hat im Zeitraum zwischen Donnerstag, 2. Februar, und Mittwoch, 8. Februar, verdächtige Personen oder sonstige Auffälligkeiten in dem Wohngebiet beobachtet? Die Dienststelle bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)