Vöhringen

vor 16 Min.

Verbot von Leuchtstoffröhren: Was Verbraucher wissen müssen

Was kann entsorgt werden, was nicht? Elektromeister Boris Dobrzweski zeigt eine LED-Röhte, die sich äußerlich nicht von einer Neonröhre unterscheidet.

Plus Neonröhren als Lichtquelle dürfen nicht mehr verkauft werden – mit einer Ausnahme. Ein Vöhringer Fachmann verrät, was zu beachten ist.

Von Ursula Katharina Balken

Es ist unschwer zu erraten, was der Kunde mit der Neonröhre in der Hand im Elektrogeschäft will. Er braucht Ersatz, die Lampe ist defekt. Doch seit einigen Monaten dürfen Neonröhren wegen einer EU-Verordnung nicht mehr verkauft werden. Eine Ausnahme gilt für Altbestände. "Das weiß ja keiner", sagt der erstaunte Kunde. Das Stichwort für Boris Dobrzewski, Geschäftsführer des Vöhringer Elektrohauses Prem. Die Verordnung hat spürbare Auswirkungen, wie nicht nur in seinem Betrieb auffällt.

"Viele wissen es nicht, allenfalls Gewerbetreibende, die im großen Maße ihre Leuchten austauschen müssen", schildert Dobrzewski. Klimawandel und Energiekrise erforderten dringlich energiesparende und nachhaltige Lösungen, sagt er. Die bisherigen Röhren und Halogenlampen enthalten quecksilberhaltige und ineffiziente Bestandteile. Dobrzewski, der als Elektrofachmann dem Vorstand der Elektroinnung Neu-Ulm–Günzburg angehört, erklärt, welche Lampen betroffen sind: "Das sind die klassischen Neonröhren, Kompaktleuchtstofflampen und ringförmige Röhren sowie Halogen-Pin-Leuchtmittel."

