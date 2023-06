Vöhringen

18:30 Uhr

Verlosung: Hier gibt es Tickets für den Musikanten-Express

Der Alpenland Sepp ist in Vöhringen bekannt. Er sorgte schon öfter für gute Stimmung im Wolfgang-Eychmüller-Haus.

Artikel anhören Shape

Die beliebte Vöhringer Konzertreihe "Musikanten-Express" geht in die nächste Runde. So nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil.

Der Vöhringer Musikanten-Express legt bald wieder ab. Diesmal mit dabei: Die Runden Oberkrainer, D'Falschspieler und der Alpenland Sepp. Ein humoristischer Unterhaltungsnachmittag wartet auf das Publikum. Wir verlosen fünf Mal zwei Eintrittskarten. Der Konzertnachmittag findet diesen Sonntag, 18. Juni, um 16 Uhr im Vöhringer Kulturzentrum statt. Mit den Runden Oberkrainern stehen fünf Musikanten aus Slowenien in einer typischen Oberkrainer Besetzung mit Akkordeon, Klarinette, Trompete, Bass, Gitarre und natürlich mit ihrem Gesang auf der Bühne. Das Familientrio D' Falschspieler (Papa Roland und seine Kinder Selina und Tobias) aus dem Allgäu will das Publikum mit einer Mischung aus Volksmusik, Alpenrock, Schlagersound sowie rockigen Oldies begeistern. Für den Humor bei der Veranstaltung sorgt der Alpenland Sepp. Wir verlosen fünf Mal zwei Tickets Tickets gibt es online unter www.akkordeon-club-voehringen.de oder bei den Vorverkaufsstellen City Reisebüro ( Vöhringen), City Papeterie (Illertissen), Bücherwelt (Senden) sowie im Neu-Ulmer Dietrich-Theater und an der Abendkasse - oder mit etwas Glück in unserem Gewinnspiel. Zur Teilnahme einfach eine Mail an gewinnspiel@illertisser-zeitung.de schicken. Einsendeschluss ist Mittwoch, 14. Juni um 11 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. Ein Teil des Erlöses dieses Abends geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. (AZ/rfu)

Themen folgen