Vermeintlicher Bettler bestiehlt 91-Jährigen in Vöhringen

Ein Unbekannter gibt in Vöhringen vor, Unterschriften für eine Spendenaktion zu sammeln. Doch dann entwendet er 300 Euro aus dem Geldbeutel eines Senioren.

Ein dreister Dieb, der vorgab, Unterschriften für Spenden zu sammeln, hat einem Senioren in Vöhringen 300 Euro Bargeld abgeknöpft. Der Vorfall ereignete sich dem Polizeibericht zufolge am Freitag, 4. August, gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz des Kauflands an der Industriestraße in Vöhringen. Ein Mann wollte demnach auf einer Schreibkladde angeblich Unterschriften für Spenden sammeln.

Der Dieb entnahm den Geldbeutel des Senioren aus dem Rollator

Während der Unbekannte einem 91-Jährigen die Sicht mit den Zetteln verdeckte, entnahm er dessen Geldbeutel aus dem Rollator, mit dem der Senior unterwegs war. Aus diesem entwendete der Dieb 300 Euro. Wie die Polizei weiter mitteilt, flüchtete der Mann nach der Tat zunächst zu Fuß, anschließend stieg er mit zwei weiteren Personen in einen dunklen VW Passat. Der Wagen fuhr dann in Richtung der Staatsstraße 2031. Die Polizei Illertissen hat die Ermittlungen übernommen.

Ein ähnlicher Fall hat sich bereits am vergangenen Mittwoch in Senden ereignet (wir berichteten). Auf dem Parkplatz des Iller-Centers hatte ein Unbekannter nach Polizeiangaben zunächst den Anschein erweckt, dass er für taubstumme Menschen Geld sammeln würde. Ein Mann wollte ihm zehn Euro gegen, hatte allerdings nur einen 100-Euro-Schein im Geldbeutel. Der vermeintliche Spendensammler nahm ihm unter einem Vorwand den Geldschein ab und rannte davon. Auch dieser Mann stieg anschließend in ein Auto ein. Der Wagen fuhr in Richtung B28 davon. (AZ, jsn)