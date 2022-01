Vermisste Frau aus Vöhringen konnte wieder gefunden werden

Am Montag suchte die Polizei nach einer vermissten Seniorin aus Vöhringen. Nun konnte sie wieder gefunden werden.

Viele Bewohnerinnen und Bewohner in und rund um Vöhringen dürften sich am Montagnachmittag gewundert und gefragt haben, wieso am Himmel ein Hubschrauber der Polizei kreiste. Wenn der "Edelweis", so der Name des Fluggeräts der Bayerischen Polizei, ausrückt, geht es meist um Ernstes. So auch dieses Mal: Seit dem frühen Montagnachmittag wurde eine Frau aus Vöhringen vermisst. Mehrere Stunden darauf kam dann die Entwarnung: Die Seniorin konnte wieder gefunden werden.

Die Frau war am Nachmittag zuletzt in einem Vöhringer Seniorenheim gesehen worden. Wie sich dann am Abend herausstelle, war die Seniorin an ihrer ehemaligen Wohnadresse aufgelaufen. Dort wurde sie laut Polizei wohlbehalten gefunden und zurück ins Altenheim gebracht.

Großes Aufgebot suchte in Vöhringen nach der Vermissten

Zwischenzeitlich waren rund zehn Streifenbesatzungen, darunter auch Polizeidiensthunde und ein Polizeihubschrauber, im Einsatz. Angesichts der winterlichen Temperaturen sollte die Frau möglichst schnell gefunden werden.

Dass die Polizei mit einem großen Aufgebot nach vermissten Senioren sucht, kommt immer wieder vor. Im Landkreis Neu-Ulm wurde im vergangenen Juli mit vielen Einsatzkräften nach einer 85-Jährigen aus Thalfingen gesucht, die leider bis heute nicht gefunden werden konnte. (AZ)