Verstoß gegen Zulassung: Lkw wird gestoppt

Die Polizei zieht einen Lkw aus dem Verkehr, der seit Ende 2022 ohne Versicherung unterwegs ist.

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A7 ist den Beamten am Donnerstagabend ein Lkw aufgefallen, der von der Zulassungsstelle ausgeschrieben war. Die Neu-Ulmer Polizei verfolgte das Fahrzeug daraufhin und konnte es an der Anschlussstelle in Vöhringen stoppen.

Der Lkw hatte seit Ende 2022 keine gültige Versicherung mehr und wurde zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben. Die Polizei erklärte dem 55-jährigem Fahrer, dass gegen ihn und sein Fahrzeug ein Strafverfahren laufe. Ob der Fahrer wissentlich ohne Versicherung unterwegs war, geht nicht aus dem Polizeibericht hervor. Dem Lkw wurde an Ort und Stelle der Stempel vom Kennzeichen entfernt. (AZ)