Viele Bürger wollen bei ihrer neuen Rathausmitte mitreden

70 Vöhringerinnen und Vöhringen kommen, um mit der örtlichen SPD auf einer Infoveranstaltung über den neu geplanten Innenbereich in der Stadt zu sprechen.

Großes Stühlerücken bei der Veranstaltung der SPD im Sportpark Vöhringen: Rund 70 interessierte Bürgerinnen und Bürger kamen am Sonntagmorgen im Nebenzimmer der Sportparkgaststätte, um sich über die Maßnahmen zur "Neuen Rathausmitte" in Vöhringen zu informieren. Mit so viel Zulauf hatten die Initiatoren nach eigener Aussage nicht gerechnet. Volker Barth, Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im Vöhringer Stadtrat, stellte das Thema anhand einer Präsentation dar.

Das Ziel: ein attraktives Zentrum in Vöhringen

Er begann mit einem Rückblick, der bis in das Jahr 2000 reichte. Ziel sei es, das Areal einer neuen Bestimmung zuzuführen, zu der innerstädtischer Wohnraum gehört. Zudem soll das kirchliche und kulturelle Stadtzentrum neu geordnet werden, um dadurch ein lebendiges und attraktives Zentrum zu etablieren. Vielerlei verschiedene Planungen, die in der Vergangenheit angestellt wurden, bis hin zum aktuellen Bebauungsplan stellte Barth detailliert vor.

Schnell habe sich herausgestellt, dass nicht alles, was geplant wurde, auf Gegenliebe der Anwesenden stieß. Von der zu massiven Bebauung bis hin zur Parkplatzsituation musste Barth laut eigener Aussage Rede und Antwort stehen. Roland Bader, ebenfalls Fraktionsmitglied der SPD, sagte vor Ort, er habe die Kritik der zu massiven Bebauung unterstützt, doch im Vöhringer Stadtrat habe es in diesem Punkt keine Mehrheit gegeben.

Bürgerinnen hätten gerne einen größeren Platz in Vöhringens Mitte

Positive Rückmeldungen gab es laut Mitteilung der SPD über die Zielsetzung. Dennoch zeichnete sich ab, dass von den Anwesenden ein deutlich größerer Platz vor dem Rathaus entgegen dem Planansatz gewünscht werde. Auch die Verkehrsführung bewegte die Gemüter. Die neuen Planungen sehen vor, dass ein aus dem Hettstedter Platz kommendes Fahrzeug, das den Platz in Richtung Norden verlässt, nur nach rechts in Richtung Osten abbiegen darf.

Schlussendlich wurde aus der Versammlung die Forderung gestellt, dass nochmals diese Wegführung sowie die zu starke Bebauung zu prüfen sei. Die anwesenden Fraktionsmitglieder der SPD versicherten, diese Forderung in den Vöhringer Stadtrat einzubringen. Laut Barth war es eine gelungene Informationsveranstaltung, in der viele offene Fragen beantwortet und viele Anregungen aufgenommen werden konnten. Unter die Anwesenden war auch Bürgermeister Michael Neher, der interessiert den Diskussionen gefolgt sei. (AZ)