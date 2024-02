Vöhringen

Viele Leerstände in Vöhringen: Ist die Innenstadt noch zu retten?

Die Ulmer Straße in Vöhringen ist ein Problem, weil sie als Durchgangsstraße betrachtet wird. So sieht es der Gewerbeverein, der versucht, gegen die Leerstände anzugehen.

Plus Der Gewerbeverein Vöhringen will eine Bestandsaufnahme: Was lässt sich gegen die Leerstände im Zentrum unternehmen? Die Vorsitzende organisiert dazu ein Treffen.

Von Ursula Katharina Balken

Es ist eine unendliche Geschichte, von der niemand weiß, wie sie endet. Es geht um die Leerstände in den Innenstädten - auch in Vöhringen ein Dauerthema. Schon vor wenigen Wochen haben einige Geschäftsleute Vorschläge zu einer Verbesserung der Situation gemacht. Der Vöhringer Gewerbeverein hat zwar auch kein Patentrezept zur Hand, aber die Vorsitzende Andra Lepple will das Thema auf eine breite Ebene stellen. Sie ist seit 2020 im Amt, Hotelfachfrau und selbstständige Gastronomin im Traditionshaus Bräuhaus Lepple. "Wir brauchen eine Bestandsaufnahme", sagt sie und stellt das Thema unter den alarmierenden "Titel SOS - ist die Innenstadt noch zu retten?"

Sie will die Themen Leerstände, Innenstadtgestaltung und Veranstaltungen bündeln und bei einem Treffen erörtern. Und sie hofft auf Vorschläge. Geladen werden Geschäftsleute, Gewerbetreibende, Vertreter der Vereine, Bürgermeister, Stadträte und Vertreter der Stadtverwaltung. "Es ist keine öffentliche Veranstaltung", betont sie, "jeder von den genannten Einrichtungen bekommt eine persönliche Einladung. Es soll keine Bürgerversammlung geben." Bis zum Termin am Mittwoch, 20. März, 19 Uhr, im Nebenzimmer des Bräuhauses ist noch viel Zeit. Aber das Treffen jetzt schon anzukündigen habe seinen Sinn, damit man im Vorfeld Gedanken entwickeln könne, sagt Lepple. Sie spricht als Fachfrau und Chefin des Bräuhauses in der Stadtmitte über eigene Erfahrungen.

