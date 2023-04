Vier Personen werden bei Schlägerei in Vöhringen verletzt

In der Vöhringer Innenstadt geraten zwei größere Gruppen aneinander. Zwei der Beteiligten müssen nach dem Vorfall ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wegen einer Schlägerei vor einem Café in der Ulmer Straße in Vöhringen ist in der Nacht auf Montag die Polizei gerufen worden. Die Meldung ging gegen 2.15 Uhr bei der Polizeiinspektion Illertissen ein. Dem Polizeibericht zufolge war es zwischen zwei größeren Personengruppen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Als die Streifenwagen vor Ort eintrafen, hatte sich eine der beteiligten Gruppen bereits entfernt.

Ein Mann soll eine Glasflasche auf den Kopf bekommen haben

Insgesamt vier Personen wurden bei der Schlägerei verletzt. Einer der Verletzten soll bei der Auseinandersetzung eine Glasflasche auf den Kopf bekommen haben. Zwei der Beteiligten wurden mit Verdacht auf eine Kopfplatzwunde und einem Nasenbeinbruch ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet bei ihren Ermittlungen und Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer kann Hinweise zu den beteiligten Personen und zum Ablauf des Tatgeschehens geben? Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)