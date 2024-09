Vöhringen hat keinen Platz für üppige Trauungen

Braucht es in Vöhringen größere Räumlichkeiten für standesamtliche Trauungen? Ja, so empfindet das zumindest Volker Barth. Der SPD-Stadtrat argumentierte in der jüngsten Sitzung in einer Anfrage mit der veränderten Trauungskultur. Die standesamtliche Trauung trete immer stärker in den Vordergrund, entsprechend würde der sie umrankende Rahmen immer aufwendiger. Das Trauzimmer im Rathaus aber sei zu klein für größere Gesellschaften, seine Kapazität „mit 20 Leuten“ erschöpft. Immer mehr Paare wichen daher auf Nachbargemeinden aus, beobachtet der Stadtrat.

Rund 50 Trauungen finden pro Jahr in Vöhringen statt

„Wir haben nun einmal kein Schloss oder ein historisches Theater“, entgegnete Bürgermeister Michael Neher. Das Trauzimmer sei eben erst hergerichtet worden, ein eigener Trau-Saal aber würde Kosten verursachen, die in keinem Verhältnis „zu ein paar Trauungen mehr“ vor Ort stünden. Auf rund 50 beliefe sich deren Zahl pro Jahr. Man verblieb in der Sitzung so, dass das Foyer im Wolfgang-Eychmüller-Haus jetzt auch offiziell zum Trauort gewidmet wird. Dafür bedarf es lediglich noch eines offiziellen Beschlusses. (thv)