Vöhringen investiert in den nächsten Jahren kräftig in den Straßenausbau

Der Bau- und Verkehrsausschuss in Vöhringen trifft einen Grundsatzbeschluss für ein Millionenpaket. Die Neue Rathausmitte ist die größte Einzelposition.

Je früher ausgeschrieben wird, desto günstiger sind in aller Regel die Angebote. Die Vöhringer Verwaltung hat daher ein Ausbauprogramm für die Straßen vorgelegt, das bis ins Jahr 2028 reicht. Die einmütige Zustimmung im Bau- und Verkehrsausschuss bedeutete nicht weniger als ein Ja für ein Millionenprogramm.

Allein vier Millionen Euro sind für die Tiefbauarbeiten rund um die Neue Rathausmitte angesetzt. Das Jahr 2024 wird nochmals alleine im Zeichen der Planung stehen, bis dann 2025 wirklich die Bagger anrollen. Fürs kommende Jahr sind außerdem der Ausbau von Verdistraße (rund 750.000 Euro) und Schlesierstraße (850.000 Euro) sowie die Erschließung des Gewerbegebiets Weißenhorner Straße Ost eingeplant.