Vöhringen

vor 47 Min.

Vöhringen stockt die Zahl der Betreuungsplätze für Kinder auf

Lokal Die vorhandenen Plätze in Kindergärten und Krippen reichen in Vöhringen nicht aus. Eine Einrichtung wird jetzt erweitert, eine andere baut ihr Angebot aus.

Von Ursula Katharina Balken, Angela Häusler

In jüngster Zeit sind in der Stadt Vöhringen neue Einrichtungen für Kinderbetreuung entstanden. Hinzu gekommen ist die Einrichtung "Piepmatz" in der nördlichen Falkenstraße und der "Fuchsbau", ein Wald- und Naturkindergarten. So gibt es aktuell insgesamt 535 Plätze in Kindergärten und 109 Krippenplätze. Um den Bedarf abzudecken, wird jetzt der Kindergarten-Nord erweitert und gleichzeitig von Grund auf saniert. Dafür nimmt die Stadt viel Geld in die Hand.

