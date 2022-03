Vöhringen will Menschen aus der Ukraine helfen - und bittet um diese Spenden

Die Stadt Vöhringen hat eine Koordinierungsgruppe eingerichtet, die sich um Hilfsangebote für die Ukraine und Geflüchtete kümmert. So können Bürger helfen.

Die ersten Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten, haben den Landkreis Neu-Ulm und auch die Stadt Vöhringen erreicht. "Einige wenige sind bereits über private Kontakte untergekommen, doch rechnen wir täglich mit neuen Flüchtlingen", sagt Bürgermeister Michael Neher. "Jetzt geht es um schnelle, flexible und unbürokratische Hilfe." Daher hat auch die Stadtverwaltung eine Koordinierungsgruppe eingerichtet, die sich um die Bündelung der Kräfte und Hilfsangebote vor Ort kümmert. Die Stadt bittet Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung und schildert in einer Pressemitteilung, wie sie konkret helfen kann.

Unabhängig davon, wie lange der Krieg zwischen Russland und der Ukraine noch andauern wird, sei damit zu rechnen, dass die ankommenden Flüchtlinge nicht nur ein paar Monate hierbleiben müssen, schreibt Neher. Ihre Rückkehr hänge davon ab, wie rasch der Aufbau des bewohnbaren Wohnraums in den mittlerweile zerstörten Dörfern und Städten erfolgen kann. Es gehe jetzt darum, die noch im Kriegsgebiet befindlichen Ukrainerinnen und Ukrainer mit lebensnotwendigen Materialien zu versorgen, und parallel dazu die in Vöhringen angekommenen Flüchtlinge in geeignetem Wohnraum unterzubringen.

Bürgerinnen und Bürger können Hilfsgüter direkt am Rathaus in Vöhringen abgeben

Hilfsgüterspenden werden täglich zu den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung direkt am Rathaus angenommen. Aus organisatorischen Gründen bittet die Verwaltung darum, sich zunächst am Empfang im Bürgerbüro zu melden. Die Spende wird außerhalb des Rathauses in Empfang genommen und zwischengelagert. Nicht angenommen werden unter anderem Kleidung, Lebensmittel und sonstige Materialien. Dringend benötigt werden derzeit folgende Dinge:

Humanitäre Güter wie Schlafsäcke, Isomatten, Taschenlampen, Batterien, Powerbanks, Lichtgeneratoren, Hygieneartikel, Erste-Hilfe-Sets und Umzugskartons

Medikamente und Kontaktflächendesinfektionsmittel

Medizinisches Material wie zum Beispiel Verbandsmaterial, Mund-Nasen-Masken, Einweghandschuhe und steriles Instrumentarium.

Eine aktuelle Liste finden Interessierte unter ugkk-neu-ulm.de/hilfe unter der Rubrik "Spendenaufruf".

Wer geeigneten Wohnraum für die geflüchteten Menschen zur Verfügung stellen kann, kann dies direkt bei der Stadt Vöhringen anmelden unter der Telefonnummer 7306/9622-0 oder per E-Mail an stadtverwaltung@voehringen.de. Weitere Informationen stehen auch unter www.landkreis-nu.de/Ukrainehilfe. Auf der Homepage des Landkreises finden sich unter anderem auch Hinweise zum Thema "Was gilt es bei der Ankunft von Flüchtlingen im Landkreis Neu-Ulm zu beachten?", zu weiteren Hilfsangeboten und von weiteren öffentlichen Stellen.