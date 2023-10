Vöhringen

vor 17 Min.

Vöhringens neues Wohngebiet wird schon auf den Klimawandel ausgerichtet

Plus 72 Wohneinheiten und pfiffige Details: Im Jahr 2024 ist Baubeginn im neuen Wohngebiet Kranichstraße-Ost. Auf interessierte Häuslebauer wartet eine große Hürde.

Von Thomas Vogel

Der Kinderspielplatz ist bereits fix und fertig und von Kindern auf eigene Faust in Betrieb genommen worden. Bis die ersten Baugruben ausgehoben werden, wird es sich noch etwas ziehen. Doch die Vöhringer Stadtverwaltung geht davon aus, dass es mit der Ruhe auf dem knapp drei Hektar großen und bereits voll erschlossenen Baugelände schon im Jahr 2024 vorbei sein wird.

Zehn Reihenhäuser und vier Geschosswohnungsbauten mit je neun Wohnungen sollen dort entstehen. Außerdem sind Grundstücke für 16 Einzelhäuser und ein Kettenhaus mit acht Einheiten ausgewiesen. Diese 24 Einheiten will die Stadt direkt an private Bauinteressentinnen und Bauinteressenten vergeben. Sie müssen das übliche Vergabeverfahren mit seinem Punktesystem durchlaufen, das in den kommenden Wochen über die Bühne gehen soll. Bessere Karten hat, wer vor Ort arbeitet und Familie hat. Doch die Stadt hat noch eine zusätzliche Hürde eingebaut: Von den Interessierten für ein einzelstehendes Haus verlangt sie nach Aussage von Bürgermeister Michael Neher eine Finanzierungsbestätigung in Höhe von 700.000 Euro. Die Stadt möchte so das Risiko möglicher Stockungen beim Baugeschehen minimieren.

