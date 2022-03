Vöhringens neue Rathaus-Mitte macht viele Umzüge notwendig

Plus Das Jugendhaus zieht ins Gebäude des Stadtmuseums, das den Standort dafür räumen muss. Auch viele andere Vereine und Gruppen sind betroffen. Die Stadt hat aber einen Plan.

Mit dem Projekt Neue Rathaus-Mitte ergeben sich in Vöhringen zwangsläufig Einschnitte im bisher bekannten Stadtbild. Um ausreichend Platz für die Umsetzung der Planung zu gewinnen, muss die alte Schule weichen. Wie bereits berichtet, wird der Bau abgerissen. Das wiederum bedeutet für das Jugendhaus (Juha) Umzug. Der neue Standort steht bereits fest, es wird das Haus in der Wielandstraße 5 sein. Damit braucht aber das Stadtmuseum einen neuen Platz.