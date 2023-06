Vöhringens Seniorenbeauftragte erhalten künftig Geld

Viele Aktionen für die älteren Bewohnerinnen und Bewohner in Vöhringen kommen gut an. Dafür sollen die Ehrenamtlichen in Zukunft auch finanziell entschädigt werden.

Seniorensprechstunden, ein „Spaziergang der Generationen“, eine Lesereihe „Sag es den Seniorenbeauftragten“, ein regelmäßiges Seniorenfrühstück, Spieleaktionen oder eine Reihe an Fachvorträgen – alles Aktivitäten, die von den beiden Seniorenbeauftragten entweder selbst auf die Beine gestellt wurden oder bei deren Organisation sie mitgewirkt hatten. Seit es in Vöhringen Seniorenbeauftragte gibt, tut sich was in der Seniorenarbeit. Bislang unentgeltlich tätig, sollen sie künftig für ihr Engagement auf einstimmigen Beschluss des Haupt- und Umweltausschusses eine kleine Aufwandsentschädigung erhalten.

Die Stadträte Edmund Klingler und – der im April verstorbene – Anton Bidell, im März 2021 in ihr Ehrenamt gelangt, haben bereits viele Spuren mit ihrer Arbeit hinterlassen. Darauf verweisend, hatte SPD-Fraktionschef Volker Barth vor einigen Wochen vorgeschlagen, diese Ehrenämter mit einer kleinen Aufwandsentschädigung zu hinterlegen. 30 Euro pro Einsatztag, so lautete nun der Vorschlag der Verwaltung, der allerdings bei Johann Gutter ( CSU) deutliches Missfallen auslöste: „Zu niedrig, davon bleiben nach Steuer gerade einmal 20 Euro übrig.“ Er schlug stattdessen 70 bis 100 Euro vor, allerdings pauschal pro Monat. Nach kurzer Debatte einigte sich der Ausschuss schließlich auf eine monatliche Pauschale am oberen Ende der vorgeschlagenen Spanne.

Die zweite Stelle in der Seniorenarbeit ist noch offen

„Um die Seniorenarbeit werden wir im ganzen Landkreis beneidet“, bekräftigte Bernhard Thalhofer (CSU) den entsprechenden Antrag. Auf Barths Anregung hin wurde den Beauftragten überdies ein Jahresetat von 2000 Euro für Seniorenveranstaltungen zur Verfügung gestellt. Würde noch etwas mehr benötigt, werde die Verwaltung schon eine Lösung finden, versicherte Neher.

Wer den Platz von Bidell einnehmen wird, ist noch offen. Fest steht, dass es wieder eine Doppelspitze geben soll. Laut Neher soll sich der Ältestenrat demnächst mit der Nachbesetzung befassen.