Vöhringen

vor 32 Min.

Vöhringer Bürgermeister berichtet online übers vergangene Jahr

Bürgermeister Michael Neher bei der virtuellen Bürgerversammlung der Stadt Vöhringen: Wegen Corona war zum zweiten Mal in Folge keine Präsenzveranstaltung möglich.

Plus Hohe Corona-Fallzahlen standen heuer erneut den Bürgerversammlungen in Vöhringen und den Ortsteilem im Weg. Bürgermeister Michael Neher weicht ins Internet aus.

Von Ursula Katharina Balken und Franziska Wolfinger

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Der Vöhringer Bürgermeister Michael Neher hat seinen Rückblick, der auf der Homepage der Stadt veröffentlicht wurde, unter die Schlagworte Zusammenhalt und Hoffnung gestellt. Die Corona-Pandemie war nun ein zweites Jahr in Folge eines der prägendsten Themen - Vöhringen ist da natürlich keine Ausnahme. So ging diese Woche wieder die virtuelle Bürgerversammlung online. Zum traditionellen Termin im November waren die Fallzahlen wieder so hoch, dass eine Präsenzveranstaltung nicht durchgeführt werden konnte.

