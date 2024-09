Vöhringer „Herbstzauber“ findet zum ersten Mal seit 2019 wieder statt

Wenn es zu herbsteln beginnt, dann markiert das Straßenfest „Herbstzauber“ in Vöhringen das Ende des Sommers. Dieses Jahr findet das Fest am Samstag, 14. September, zum ersten Mal seit 2019 wieder statt. Mittelpunkt ist auch heuer wieder die Ulmer Straße, die sich in eine große Showbühne verwandeln wird. Eröffnet wird der Herbstzauber mit dem Entenrennen auf dem Mühlbach um 17 Uhr, ein Gewinnspiel des Vöhringer Gewerbevereins.

Für das Entenrennen werden in Vöhringer Einzelhandelsgeschäften bereits Lose verkauft

Start des Entenrennens ist an der südlichen Brücke über den Mühlbach. Von dort aus machen sich 1250 kleine Quietscheenten auf den Weg in Zielrichtung Brücke bei der Pizzeria. Jede Ente trägt eine Nummer, die dazu passenden Lose werden bereits in den Einzelhandelsgeschäften in Vöhringen verkauft. Gewinner sind die ersten 100 gelben Plastikvögelchen, die die Ziellinie passieren. Es gibt City-Gutscheine und Sachpreise zu gewinnen, der erste Preis ist ein Gutschein über 500 Euro.

Vöhringer Herbstzauber wurde zunächst nur von einem Frauentrio organisiert

Der Herbstzauber hat bereits eine längere Geschichte: 2014 taten Sonja Fischer vom ehemaligen Blumengeschäft Florales Handwerk, Kerstin Perniola von der Modeboutique U 11 und Petra Spitz vom Best-Reisebüro zusammen und organisierten die erste Herbstzaubernacht. Die Vorsitzende des Gewerbevereins Andra Lepple erinnert sich an den ungemein großen Zulauf, den dieses erste Straßenfest hatte.

Im Verlauf der Jahre erweiterte sich der Herbstzauber, der von dem Frauentrio nicht mehr allein zu stemmen war. Der Gewerbeverein klinkte sich ein. Aber 2019 kam Corona und damit war vorerst Schluss mit Festivitäten. „In den Corona-Jahren gab es nichts, 2022 scheiterte die Veranstalter am schlechten Wetter. 2023 wurde aufgrund der großen Jubiläumsfeier aus Anlass der ersten urkundlichen Erwähnung von Vöhringen aus organisatorischen Gründen auf das Straßenfest verzichtet“, sagt Gewerbeverein-Vorsitzende Lepple. Aber in diesem Jahr kann die Fete wieder steigen.

Das ist beim Herbstzauber 2024 in Vöhringen geboten

Das Programm verspricht abwechslungsreich zu sein: Die Formationen OOZ Gail, Kit Jäger, Cpt. Frolins, und Moody Noize treten auf und bieten Rock, Pop, Schlager und Schwoabe Shuffle. Mädchen und Buben können sich auf eine Zauberschau von Magic Leinad & Sonja freuen. Zum Finale gibt es eine große Feuershow. Vorsitzende Lepple und Joachim Glöggler, bei denen die Fäden der Organisation zusammenlaufen, hoffen auf gutes Wetter. Denn dann herrscht Hochbetrieb auf der Ulmer Straße.