Vöhringer Podium 70 spielt „Tod auf Rezept“

Die Vöhringer Bühne Podium 70 spielt wieder Theater. Dieses Mal steht ein Krimi auf dem Programm. Aufgeführt wird das Stück von Norman Robbins „Tod auf Rezept“, in der deutschen Fassung von Axel von Koss.

Die attraktive Babara leidet zunehmend unter Unwohlsein. Will jemand sie auf unauffällige Weise aus dem Weg räumen? Der Ehemann kommt in Erklärungsnot. Also ist Spannung angesagt. Regie führt Siggi Motzke, die sich seit dem Tod des Theatergründers Peter Kelichhaus auf Regie spezialisiert hat. Ein guter Mix aus Witz und Spannung macht den Reiz des Stückes aus. Premiere ist am Sonntag, 16. März, um 18 Uhr, im Evangelischen Gemeindehaus. Karten sind im Vorverkauf unter folgender E-Mail-Adresse und Telefonnummer zu erhalten: podium-70@web.de und 0157/302 496 94.



Weitere Aufführungstermine: Freitag, 21. März, 19.30 Uhr, Samstag, 29. März, 19.30 Uhr, Sonntag, 30. März, 18 Uhr, Sonntag, 6. April, 18 Uhr, Freitag, 25. April, 19.30 Uhr und Sonntag, 27. April, 18 Uhr.