Vöhringer SPD erhöht den Druck bei „Neuer Rathausmitte“

Kein lokales Vorhaben bewegt die Vöhringer Bevölkerung derzeit so sehr wie die „Neue Rathausmitte“. Die Vorbereitungen dafür sind längst angelaufen, erste Gebäude bereits abgerissen. Als Nächstes wäre die Alte Schule dran. Noch in diesem Jahr soll es mit den Tiefbauarbeiten im Zuge der Straßenverlegung losgehen. Doch jetzt will die SPD die Möglichkeit zur Vollbremsung einleiten.

