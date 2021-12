Vöhringen

vor 17 Min.

Vöhringer Stadtrat beschließt Pläne für das Baugebiet "Kranichstraße"

In Norden von Vöhringen sollen im Jahr 2022 die Erschließungsarbeiten für ein neues Baugebiet starten.

Plus Im Jahr 2022 soll es mit der Erschließung des Neubaugebiets "Kranichstraße" in Vöhringen losgehen. Zunächst ist der östliche Teil an der Reihe.

Von Franziska Wolfinger

Das Baugebiet "Kranichstraße" ist ein Großprojekt: Rund 250 Wohneinheiten werden im Vöhringer Norden entstehen. Im kommenden Jahr 2022 beginnen die Erschließungsarbeiten. Ein Planer des Ulmer Büros Wassermüller hat die Entwürfe nun im Stadtrat vorgestellt. Es geht ins Detail.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen