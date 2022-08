Vöhringen

12:00 Uhr

Vöhringer Städtepartnerschaften werden wieder neu belebt

Lokal Die Verbindungen zwischen Vöhringen und seinen Partnerstädten waren wegen Corona stark eingeschränkt. Bald fährt wieder eine Delegation nach Italien.

Von Ursula Katharina Balken

In diesen Krisenzeiten ist ein Zusammenhalt in Europa wichtiger denn je. Unverzichtbare Bausteine bilden Partnerschaften zwischen europäischen Städten. Während in anderen Kommunen Schwabens diese freundschaftlichen Bande schon länger selbstverständlich waren, hatte sich Vöhringen zunächst in Zurückhaltung geübt. Aber dann ging alles auf einmal ganz schnell und in nur wenigen Jahren knüpfte die Stadt Kontakte nach Hettstedt in Sachsen-Anhalt, Vizille im Süden Frankreichs und Venaria Reale in der Nähe der Autostadt Turin in Italien. Alles lief harmonisch, es gab Besuche und Gegenbesuche. Doch dann kam Corona und die Partnerschaften waren lahmgelegt. Inzwischen tut sich glücklicherweise wieder etwas. In wenigen Wochen steht ein trilaterales Freundschaftstreffen an.

