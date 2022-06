Vöhringer vermissen den Zebrastreifen in der Ulmer Straße

Lokal Bei der Bürgerversammlung beschäftigt die Vöhringer vor allem die Verkehrssituation in der Ulmer Straße. Zudem kündigt der Bürgermeister viele Bauprojekte an.

Nach zweijähriger Corona-Pause referierte Vöhringens Bürgermeister Michael Neher bei der ersten von drei Bürgerversammlungen der Kommune über die aktuelle Situation. Rund 40 Zuhörerinnen und Zuhörer waren ins Wolfgang-Eychmüller-Haus gekommen und brachten unter anderem Ärgernisse im Straßenverkehr zur Sprache.