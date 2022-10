Vöhringen

Vöhringer wollen einen Partnerschaftsverein gründen

Auf Anregung des Rathauses sollen in Vöhringen Vereine für Partnerkommunen gegründet werden.

Vöhringen hat drei Partnerstädte – um diese Verbindungen zu beleben, regte die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Umweltausschusses die Benennung von Städtepartnerschaftsbeauftragen an. Sie sollen sich verstärkt um die Kontakte nach Sachsen-Anhalt, Italien und Frankreich kümmern. Auf lange Sicht könnten daraus Partnerschaftsvereine entstehen. Die Idee kam bei den Räten gut an, sie wollen die Sache aber erneut beraten.

