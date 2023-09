Vöhringen

Vogelbeobachtung: Die Zwergscharbe ist in der Region angekommen

Plus An Seen in der Umgebung hat Leon Wischenbarth aus Vöhringen mehrere Exemplare der Zwergscharbe gesichtet. Das Tier stammt ursprünglich aus Nordafrika.

Leon Wischenbarth hat für einen Jugendlichen, der aktuell in die zwölfte Klasse kommt, ein außergewöhnliches Hobby: Er beobachtet leidenschaftlich gern Vögel und verwendet dafür viel Zeit. Was er nach dem Abitur machen will, das weiß der Jugendliche aus Vöhringen bereits jetzt: Biologie studieren, möglichst in die Forschung gehen über die Tier- und eventuell auch über die Pflanzenwelt. Jüngst hat er in der Region einen Vogel entdeckt, der bislang hier nicht heimisch war: die Zwergscharbe.

Für Leon Wischenbarth gibt es kaum Spannenderes, als sich mit einem Freund auf die Lauer zu legen und Vögel zu beobachten. So kam es auch zur Sichtung der Zwergscharbe, eines relativ kleinen Vertreters der Familie der Kormorane, die bislang in der Region nicht anzutreffen war. Mit einer Größe von nur 50 Zentimetern ist die Zwergscharbe vom Kormoran, der an den Gewässern der Region häufig zu beobachten ist, leicht zu unterscheiden. Vor dem Jahr 2000, erzählt Leon Wischenbarth, seien Zwergscharben bei uns praktisch nicht vertreten gewesen. In den vergangenen Jahren stieg die Zahl der Beobachtungen dieses Vogels mit dem schwarzen und metallisch schimmernden Federkleid und dem dunkelrostbraunen Kopf in Deutschland an, aus dem „Irrgast“ wurde ein Dauergast.

