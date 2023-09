Vom Stadtplaner zum Energieerzeuger: Vöhringer macht sich selbstständig

Plus Timo Söhner ist bislang bei der Stadt Vöhringen für Planung zuständig. Als Selbstständiger möchte er jetzt Einrichtungen und Privathaushalte mit Wärme versorgen.

Das neue Gebäudeenergiegesetz - umgangssprachlich auch Heizungsgesetz genannt - macht die Suche nach alternativen Möglichkeiten dringlicher denn je. Eine dieser Lösungen heißt Nahwärme nutzen. Dafür entsteht im Laufe des kommenden Jahres im Vöhringer Norden ein Hackschnitzelwerk. Umsetzen wird das Projekt Timo Söhner, der dann in die Selbstständigkeit geht. Bislang war der 40-Jährige im Bauamt für Stadtplanung tätig.

In der neuen Anlage wird Wärme an zentraler Stelle produziert, vereinfacht ausgedrückt, es wird Wasser auf 70 Grad erhitzt, das dann durch Leitungsstränge zu den Verbrauchern fließt. Die Leitungen werden unterirdisch verlegt. Profitieren sollen von dem Projekt Hauseigentümer und Gewerbetreibende im Gebiet zwischen Brücklesmühle und Vogelstraße. Damit wird auch das im Bau befindliche neue Pflegeheim der Caritas Illersenio eingeschlossen, ebenso das südlich vorgelagerte bisherige Altenheim. "Diese Konzeption ist besonders für die neuen Investitionen für die Altenpflege interessant, weil dort streng ökologisch gebaut wird", sagt Söhner.