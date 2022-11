Vorderrad macht sich selbstständig und verursacht Unfall auf der A7

Während der Fahrt löst sich auf der A7 bei Vöhringen ein Rad von einem Auto. Zwei Autofahrer legen ein Vollbremsung ein, doch eine Frau reagiert zu spät.

Ein Rad, das sich von einem Auto gelöst hatte, ist am Donnerstagmorgen über beide Fahrstreifen der Autobahn bei Vöhringen gerollt und hat zu einem Auffahrunfall geführt. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 7.40 Uhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Auto auf der A7 in Richtung Würzburg unterwegs, als sich auf Höhe Vöhringen plötzlich das komplette linke Vorderrad vom Fahrzeug löste und wegrollte. Der 58-Jährige schaffte es, seinen Wagen kontrolliert auf den Standstreifen zu lenken. Zwei nachfolgende Autofahrer mussten eine Vollbremsung einleiten, um nicht mit dem Rad zu kollidieren.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall bei Vöhringen niemand verletzt

Einer 24 Jahren alten Frau gelang es allerdings nicht mehr, rechtzeitig zu reagieren. Sie fuhr mit ihrem Wagen auf das Auto eines 44-Jährigen auf, das bis zum Stillstand abgebremst hatte. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei insgesamt ein Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten ebenso wie das dreirädrige Auto von einem Abschleppdienst geborgen werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Radmuttern am Auto des 58-Jährigen gebrochen waren. (AZ)