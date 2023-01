Vorfahrt missachtet: 65-Jähriger verursacht Kollision in Kreisverkehr

Ein Mann fährt in einen Kreisverkehr in Vöhringen ein, übersieht ein anderes Auto und kollidiert mit diesem. Jetzt muss er mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

Am vergangenen Sonntagabend missachtete ein 65-jähriger Autofahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Memminger Straße/Blumenstraße in Vöhringen die Vorfahrt eines anderen Autos. Es kam zur Kollision. Das teilt die Polizei mit.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Beamten leiteten gegen den Unfallverursacher ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)