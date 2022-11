Vorfahrt missachtet: Auto kollidiert mit junger Fahrradfahrerin

Eine Autofahrerin missachtet in Vöhringen die Vorfahrt einer jungen Radlerin. Es kommt zur Kollision, bei der sich das Mädchen leicht verletzt.

In Vöhringen ist es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall zwischen einer Auto- und einer Fahrradfahrerin gekommen. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall, als eine 66-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug auf der Memminger Straße in südlicher Richtung unterwegs war. Beim Einfahren in den Kreisverkehr nahe der Vöhlinstraße, missachtete sie die Vorfahrt einer 14-jährigen Radlerin. Es kam zur Kollision.

14-Jährige erleidet durch den Unfall leichte Verletzungen

Die Jugendliche stürzte in Folge des Zusammenstoßes und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Behandlung war zunächst nicht erforderlich. Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro. Die Polizei leitete gegen die Unfallverursacherin ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)