Vöhringen

14:02 Uhr

Vorfahrt missachtet: Autos stoßen in Vöhringen zusammen

In Vöhringen hat es am Dienstag gekracht. Bei dem Autounfall entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 20.000 Euro.

Zwei Autos sind am Dienstagmorgen in Vöhringen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 72-Jährige auf der Werner-von-Siemens-Straße in Richtung Westen. An der Einmündung zur Illertaltangente missachtete sie die Vorfahrt eines anderen Autos, das in nördlicher Richtung unterwegs war. Die Frau hatte keine gute Sicht wegen eines abbiegenden Sattelzugs. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug der Unfallgegnerin gegen einen weiteren Wagen geschleudert, der auf der Abbiegespur wartete. Verletzt wurde niemand. Es entstand aber ein Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro. (AZ)

Themen folgen