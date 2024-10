Vorfahrt missachtet: Unfall in Vöhringen verursacht 10.000 Euro Schaden

Bei einem Unfall in der Pfälzer Straße in Vöhringen ist am Donnerstagnachmittag ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro.

Ein 24-Jähriger fuhr dort in westlicher Richtung. Er wollte die Kreuzung zur Herbststraße geradeaus überqueren. Hierbei missachtete der Mann die Vorfahrt eines anderen Autos und es kam zur Kollision. Beim Eintreffen der Polizei waren bereits der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Vöhringen am Ort. Verletzt wurde niemand. Die Polizeibeamten leiteten gegen den Unfallverursacher ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)