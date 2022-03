Vorfahrtsverstoß in Vöhringen: Autos prallen zusammen

In Vöhringen hat sich am Montagnachmittag ein Unfall mit zwei beteiligten Autos ereignet. Ein Fahrer wurde durch die tiefstehende Sonne beeinträchtigt.

Ein 77-Jähriger hat in Vöhringen die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet und dadurch einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Montagnachmittag mit seinem Wagen auf der Industriestraße in südlicher Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Straße Am Kurzen Buch wollte der Mann nach rechts abbiegen.

Wegen der tief stehenden Sonne missachtete der Senior beim Einfahren jedoch die Vorfahrt eines anderen Autos. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Gegen den 77-jährigen Unfallverursacher leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)