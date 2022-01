Vorfall in Vöhringer McDonald's-Filiale löst Debatte im Netz aus

Der Bericht über die McDonald's-Mitarbeiterin, die nach einer 2G-Kontrolle verletzt wurde, hat im Netz zu vielen Reaktionen geführt. Teils sind sie kontrovers.

Der Vorfall in einem McDonald's-Restaurants in Vöhringen hat im Netz viel Aufsehen erregt. Wie berichtet, wurde eine Mitarbeiterin in dieser Woche schwer verletzt, weil ein Kunde aggressiv auf die 2G-Kontrolle reagiert hat. Mehr als 200 Kommentare reihen sich unter den Beitrag auf den Facebookseiten unserer Redaktion - mit teils kontroversen Ansichten.

Streit um Impfnachweis in McDonald's stößt auf viele Reaktionen

Viele verurteilen, wie der bisher flüchtige Kunde reagiert hat, nachdem eine Angestellte des Schnellimbiss ihn wegen Unregelmäßigkeiten beim Impfnachweis nicht weiter bedienen hatte wollen. Wie berichtet, schlug er gegen eine Plexiglasscheibe am Tresen, wodurch diese kippte und eine andere Mitarbeiterin zu Fall brachte. Sie kam mit dem Kopf auf einer Arbeitsfläche auf. "Es gibt keinerlei Rechtfertigung für dieses Verhalten! Und das sage ich als Ungeimpfter", schreibt ein Mann. Ein anderer: "Was kann bitte eine Mitarbeitern von McDonald's für die Regeln? Die Dame macht nur ihren verdammten Job. Ich hoffe, der Typ bekommt seine gerechte Strafe."

Ein weiterer kommentiert: "Normal, dass es den Leuten langsam reicht" - was wiederum mehrere Reaktionen von Menschen nach sich zieht, die darauf pochen, Ärger nicht an anderen auszulassen. Dass die Leute zunehmend genervt von den Corona-Regeln sind und ungehaltener werden - diesen Eindruck scheinen jedoch mehrere Nutzerinnen und Nutzer zu haben.

Einzelne berichten von persönlichen Erfahrungen bei 2G-Kontrollen. Eine Frau, die nach eigenen Angaben in einer Bäckerei mit Café arbeitet, schreibt: "Ich verstehe den Unmut der Kunden, aber die Gesetze wurden nicht von uns Verkäuferinnen gemacht! Ich behandle meine Kunden freundlich und erwarte, freundlich behandelt zu werden." Wer kontrolliert wird, solle bitte auch die teils hohen Strafen bedenken, die einen Betrieb treffen können, der die Regeln nicht einhält. In diese Richtung geht auch folgender Kommentar: "Die Angestellten von Geschäften mit 2G-Regeln sind die Leidtragenden (...)." Dagegen hält ein Kommentator: "Natürlich geht so etwas überhaupt nicht. Trotzdem ... Ich hab schon Servicepersonal erlebt, die meinen, sie sind Texas-Ranger." (stz)

