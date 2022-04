Vorgaben zum Klimaschutz: Wird der Hausbau im Neubaugebiet zu teuer?

Plus Die Stadt Vöhringen will im Neubaugebiet "Kranichstraße Ost" ein Klimaschutzkonzept umsetzen. Es gibt aber auch kritische Stimmen dazu.

Im kommenden Juni soll die Erschließung des Vöhringer Neubaugebiets "Kranichstraße Ost" beginnen. Der Stadtrat stimmte der Absicht der Stadtverwaltung zu, dort ein Klimaschutzkonzept umzusetzen. Dazu gehören ein kaltes Nahwärmenetz mit Wärmepumpen sowie Fotovoltaikanlagen. Kritik gab es aber auch: Die Vorgaben machten dortige Bauvorhaben zu teuer.