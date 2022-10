Vöhringen

vor 51 Min.

Vorsorge für den Strom-Notfall: Vöhringen gründet einen Krisenstab

Plus Experten rechnen nicht mit einem Blackout - wohl aber mit einer angespannten Situation im Winter. So möchte sich die Stadt darauf vorbereiten.

Von Angela Häusler

Droht in Vöhringen ein Strom-Blackout? Die Kommune will sich nun auf mögliche Notfälle vorbereiten und hat dazu einen Krisenstab gebildet. An einen länger dauernden Komplettausfall der Stromversorgung in der Illerstadt glaubt LEW-Kommunalmanager Josef Wagner aber nicht, wie er in der jüngsten Stadtratssitzung erläuterte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

