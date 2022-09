Warum die Caritas-Baustelle so viel Lärm verursacht

Lokal Anwohner und Anwohnerinnen des neuen Pflegeheims in Vöhringen müssen derzeit einiges aushalten - und der Bau wird noch eine Weile dauern. Die Caritas hat Nachbarn als Ausgleich ein Angebot unterbreitet.

Es klopft und hämmert im Sekundentakt. Gründungsarbeiten für das neue Caritas-Pflegeheim im Norden der Stadt sind im Gange. Gearbeitet wird mit moderner Technik. Fachleute sind begeistert, Anlieger nicht. Denn der ständige Stakkato-Lärm nervt. Als die Planungen für den Neubau vorgestellt wurden, war bereits bekannt, dass es zu lästigen Lärmbelästigungen kommen würde. Um das Gebäude zukunftssicher zu gründen, müssen 400 Guss-Pfähle ins Erdreich gebracht werden.