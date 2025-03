Warum die Vöhringer Boutique U 11 in neue Räume zieht

Die neuen Räume sind nicht größer, betont Kerstin Perniola. Sie bieten laut ihr aber mehr Möglichkeiten, die Mode ihrer Boutique U11 effektvoll zu präsentieren. Vor kurzem wurden die neuen Räumlichkeiten eröffnet. Vor zwölf Jahren entschied sich Perniola in der Ulmer Straße 11 eine Boutique zu eröffnen. Sie setzte auf den seit Jahrzehnten währenden Trend italienischer Mode, der von zahlreichen Frauen geschätzt wird.

Boutique U11 heißt jetzt „U11 – Fashion Club“

Kerstin Perniola hätte sich damals nicht träumen lassen, dass ihre Boutique U 11 zu einem Magnet der Ulmer Straße werden würde. Pragmatisch wie die Geschäftsfrau denkt, benannte sie das neue Geschäft schlicht nur „U 11“, weil es das Haus Nr. 11 in der Ulmer Straße ist. Und weil im Laufe der Jahre die Boutique zu einem Treffpunkt zahlreicher Kundinnen diesseits und jenseits von Iller und Donau wurde, erweiterte sie jetzt den Namen auf „U 11 – Fashion Club“.



Die Palette der modischen Offerte in der Boutique ist weit gespannt. Modefavorit sind laut Perniola Jeans, dazu unter anderem kleine Jeansjäckchen, elegante Jacken in den Trendfarben der kommenden Saison in Puderosé, zarte Blautöne, T-Shirts mit ausgefallenen Drucken. Die großen Schaufenster geben ihr nun ausreichend Gelegenheit, das Innere nach Außen hin gut sichtbar zu machen.