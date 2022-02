Vöhringen

06:00 Uhr

Wasserwacht will ihr Engagement am Vöhringer See vertiefen

Plus Anders als an anderen Seen bekommt die Wasserwacht für ihren Dienst am Vöhringer See bislang keine Gelder aus dem Bayerischen Rettungsdienstgesetz. Wie sich das nun ändern soll.

Von Franziska Wolfinger

So schön es im Sommer ist, einen Tag am See zu verbringen: Die Gefahr an solchen Gewässern wird häufig unterschätzt. Badeunfälle können immer passieren. 29 Menschen sind dabei nach Angaben des DLRG vergangenes Jahr allein in Bayern ums Leben gekommen. Ohne die Ehrenamtlichen der Wasserwacht, die auch an vielen Seen in der Region im Dienst sind, wären es wohl noch mehr gewesen. Am Vöhringer See will die Gruppe ihr Engagement jetzt verstärken, doch dafür muss die Stadt auch etwas tun.

