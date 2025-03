Wechsel im Vöhringer Stadtrat: Gerhard Mahler übernimmt Posten im Gremium

Weil er in Heidelberg ein Studium aufnimmt, hat Grünen-Stadtrat Victor Kern sein Stadtratsmandat aufgegeben. Für ihn rückte Gerhard Mahler nach, der am Donnerstag von Bürgermeister Michael Neher vor Beginn der Stadtratssitzung vereidigt wurde. Kern bedankte sich „für fünf sehr spannende Jahre“ und die „konstruktive Zusammenarbeit“ in den politischen Gremien und versprach, seiner Heimatstadt treu zu bleiben.

Mahler ist unter anderem bekannt von der Vöhringer Laienbühne Szenenwechsel

Mahler, Nachrücker auf der Grünen-Liste und bis zu seiner Pensionierung Leiter der schulpsychologischen Beratungsstellen in Ulm, ist in Vöhringen auch bekannt als Prinzipal der Laienbühne Szenenwechsel, die seit einigen Monaten das legendäre Bierstüble im Cardijn-Haus als Kleinkunst-Kneipe bespielt.