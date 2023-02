Wegen glatter Straße: Mann prallt mit Auto gegen Baum

Ein 29-Jähriger verliert in Vöhringen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt gegen einen Baum. Wegen der glatten Straße brach das Heck aus.

In Vöhringen hat sich am späten Montagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Auto auf der Werner-von-Siemens-Straße in westliche Richtung. Als er auf die Illertaltangente einbog, brach wegen der glatten Straße das Fahrzeugheck aus.

Mann prallt mit Auto in Vöhringen gegen einen Baum

Das Auto drehte sich um 180 Grad, prallte gegen einen Baum und kam schließlich entgegen der ursprünglichen Fahrrichtung zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei leitete gegen den Unfallverursacher ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)