Vöhringen/Weißenhorn

vor 51 Min.

Nachwuchs bleibt aus: Fasnachtsgruppe im Rothtal möchte neu durchstarten

Sascha Mario Kassner in vollem Ornat der von ihm gegründeten Fasnachtsgruppe NaNo Rothtal Bayerischer Hiasl.

Plus Bis zum 11.11. ist es noch eine Weile hin. Doch die in Roggenburg gegründete Gruppe plagen Nachwuchssorgen. Dabei geht es den Fasnachtern nicht nur ums Feiern.

Von Ursula Katharina Balken Artikel anhören Shape

Eigentlich ist Sascha Mario Kassner ein fröhlicher Mensch. Aber im Augenblick legt sich seine Stirn in Falten, wenn er an Faschingszeit denkt. Seine Gruppe NaNo Rothtal Bayerischer Hiasl leidet an Auszehrung. "Einst waren wir eine stattliche Gruppe, die es zur Fasnachtszeit auch krachen lassen konnte, aber im Grunde sind wir jetzt noch nur ein Häuflein der sieben Aufrechten. Es wäre schön, wenn wir uns durch mehr Mitglieder wieder erholen könnten."

Eine große Tradition können sie zwar nicht vorweisen. Aber als sie 2008 in Roggenburg gegründet wurden, ging es steil nach oben. Auf Anhieb zählte der Verein rund 50 Mitglieder. "Jetzt wollen wir neu durchstarten." Um aber für die närrische Zeit gerüstet zu sein, drängt die Zeit, es mag zwar noch lang hin sein bis es wieder Alaaf oder Illau heißt, "aber wir brauchen auch eine gewisse Anlaufzeit."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen