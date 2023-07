Vöhringen/Weißenhorn

Helfer erhalten höhere Entschädigung für den Wahldienst in Vöhringen

Für den Dienst an Wahltagen bekommen Menschen in Vöhringen künftig eine höhere Aufwandsentschädigung. Es gilt eine Staffelung je nach Funktion im Wahllokal.

Plus Die Stadt Vöhringen zahlt künftig mehr Geld an Wahlhelferinnen und Wahlhelfer aus. In Weißenhorn wird es honoriert, wenn jemand an einer Schulung teilnimmt.

Wer in Vöhringen Dienst in Wahllokalen ableistet, bekommt dafür künftig eine höhere Aufwandsentschädigung. Bei komplizierten Wahlen mit vielen Stimmen wie bei Kommunal- und Kreistagswahlen fällt das Salär höher aus als bei Wahlen, deren Auszählung mit weniger Aufwand verbunden ist. Neu ist die Staffelung je nach Funktion im Wahllokal. Die Spanne insgesamt liegt nun zwischen 60 Euro und 130 Euro.

Der Haupt- und Umweltausschuss hat den von der Verwaltung vorgelegten Vorschlag einstimmig gebilligt. Dass trotz der Anhebung die Entschädigung weiterhin einen eher symbolischen Charakter trägt, machte Johann Gutter (CSU) deutlich: „Sie liegt noch deutlich unter dem Mindestlohn.“ Bürgermeister Michael Neher verwies darauf, dass es sich „ja immer noch um ein Ehrenamt handelt". Die Wertschätzung seitens der Stadt drücke sich ebenfalls durch eine „gute Verköstigung“ während des Wahldienstes aus. Obwohl dieser für einige Beteiligte auch mal erst nach Mitternacht ende, habe er „in der Regel“ eine gute Stimmung unter der Helferschar ausgemacht, sagte Neher.

