Zwei Wege, ein Ziel: So gehen Vöhringen und Weißenhorn beim Glasfaserausbau vor

Lokal Die Stadt Vöhringen kooperiert mit einem Unternehmen, um das Stadtgebiet mit schnellem Internet zu versorgen. Weißenhorn wählt bewusst ein anderes Modell.

Wie Pfaffenhofen und Bellenberg arbeitet auch Vöhringen beim Internetausbau mit dem Anbieter Deutsche Glasfaser zusammen. Der Stadtrat hat einer Kooperation zugestimmt. Dazu schließt die Kommune eine Wegenutzungsvereinbarung mit dem Unternehmen ab, das vorhat, das Vöhringer Stadtgebiet komplett mit Glasfaserkabeln auszustatten. Voraussetzung ist, dass sich mindestens 33 Prozent der Haushalte anschließen lassen.