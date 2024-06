Vöhringen

12:00 Uhr

Welche persönlichen Dinge dürfen mit ins neue Illersenio-Pflegeheim in Vöhringen?

Plus Das neue Pflegeheim in Vöhringen soll Ende 2024 fertig werden. Einheitliche Wohnungen sollen ein anheimelndes Zuhause bieten. Illersenio reagiert auf Zweifel.

Von Ursula Katharina Balken

Der Trend bei Unterkünften für Senioren ist nicht zu übersehen: Der Schwerpunkt liegt auf der Errichtung von Pflegeheimen mit einer Rundum-Betreuung. Ein Beispiel dafür ist das 45-Millionen-Euro-Projekt von Illersenio in Vöhringen. Der neue Bau wird mit dem bestehenden Altenheim an der Vogelstraße – entstanden 1972 – durch eine Brücke verknüpft. Im neuen Haus, das Ende 2023 fertiggestellt werden soll, wird erstmals ein neues Konzept verwirklicht. Es birgt Vorteile, weckt aber auch eine Befürchtung. Illersenio-Mann Roland Negele klärt auf.

Gebaut wird in einer modernen Holz-Hybrid-Bauweise. Die vorgesehenen 158 Wohnungen sind einheitlich gestaltet, sie wurden in Serie gefertigt. Es sind Module aus Holz, die fix und fertig samt Bett und Bad zur Baustelle geliefert wurden und bereits eingebaut sind. Wenn man so will, sind es Wohneinheiten von der Stange. Die Caritas-Tochter Illersenio spricht von einem "besonders schönem Wohnerlebnis und Räumen mit Atmosphäre und Flair." Die Zimmer der Bewohnerinnen und Bewohner orientieren sich ein Stück weit am Hotelzimmer-Konzept. Das sei so gewollt, sagt Unternehmenssprecher Roland Negele.

