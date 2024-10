Weltcup-Finale der Inliner

Im spanischen Oviedo fand dieses Jahr das Weltcup-Finale der Inline-Alpin-Fahrer statt. Vom SC Vöhringen machten sich fünf Rennläufer des Inline-Rennteams per Flugzeug und Auto auf den Weg in den Norden Spaniens.

Zunächst stand die Austragung eines Riesenslalom-Rennens an. Aufgrund der regnerischen Witterung war der Straßenbelag extrem rutschig und stellte die Läufertrotz Verwendung spezieller Regenrollen vor große Probleme. Ein Teil der deutschen Läufer verzichtete daher auf den Start. Nicht jedoch der Großteil der Rennläufer des SCV , die - ebenso wie alle anderen Nationen - sich der Herausforderung stellten. Laura Neff konnte ihr Können bei den Juniorinnen unter Beweis stellen und erreichte trotz der widrigen Verhältnisse den zweiten Platz. Vanessa Rogel wurde in der Damenklasse 14., Sinah Rogel und Jonas Neff schieden nach Stürzen aus. Am Sonntag wurde dann bei trockenen Bedingungen der Weltcup-Slalom ausgetragen. Nikola Yousefian als Sechste und Sinah Rogel als Zehnte konnten sich wiederum unter den Top Ten im Weltcup platzieren. Aber auch Vanessa Rogel (Platz 13) und Laura Neff als 18. konnten Weltcuppunkte einfahren. Bei den Herren erzielte Jonas Neff mit dem 15. Platz ein respektables Ergebnis. Damit ging eine für die Inline-Rennläufer des SCV sehr erfolgreiche Weltcup-Saison zu Ende. Hier die Platzierungen der SCV-Läufer im Gesamt-Weltcup 2024 (bestehend aus sechs Rennen in fünf Ländern): Frauen: 6. Nikola Yousefian, 8. Sinah Rogel, 13. Vanessa Rogel, 25. Laura Neff. Männer: 18. Jonas Neff, 27. Tim Prestele, 34. Henry Lanz, 36. Noah Teuber, 58. Jannis Knirsch.